Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лаутаро Мартинес: посвящаю свой хет-трик дочери, которая скоро родится

Лаутаро Мартинес: посвящаю свой хет-трик дочери, которая скоро родится
Футбол / Италия 0

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес подвёл итоги матча 15-го тура Серии А с «Кротоне». Встреча закончилась победой миланцев со счётом 6:2, сам аргентинец оформил хет-трик.

«Интеру» противостояла хорошая команда, мы много работали над обороной, рады, что победили. Мне не хватало этого чувства, очень приятно забивать. Но важно и работать на команду. Голы посвящаю своей семье, девушке и нашей дочери, она скоро родится.

Одна из наших целей — победа в Серии А. Будем стремиться оставаться наверху. Надеемся, что останемся во главе турнирной таблицы до следующего тура», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.

«Интер» набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.

Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Кротоне»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021