Лаутаро Мартинес: посвящаю свой хет-трик дочери, которая скоро родится
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес подвёл итоги матча 15-го тура Серии А с «Кротоне». Встреча закончилась победой миланцев со счётом 6:2, сам аргентинец оформил хет-трик.
«Интеру» противостояла хорошая команда, мы много работали над обороной, рады, что победили. Мне не хватало этого чувства, очень приятно забивать. Но важно и работать на команду. Голы посвящаю своей семье, девушке и нашей дочери, она скоро родится.
Одна из наших целей — победа в Серии А. Будем стремиться оставаться наверху. Надеемся, что останемся во главе турнирной таблицы до следующего тура», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.
«Интер» набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Кротоне»
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