Необычное празднование гола в матче «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Видео

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Идёт 65-я минута, счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 55-й минуте матча. Нападающий «Лестера» Джейми Варди с левого края вошёл в штрафную, обыграл защитника «сорок» Федерико Фернандеса и отдал передачу на Джеймса Мэддисона, который в касание расстрелял ворота «Ньюкасла».
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«Лестер Сити» в 16 встречах набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).
- 3 января 2021
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