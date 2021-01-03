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«Аталанта» разгромила «Сассуоло», Миранчук вышел на поле за шесть минут до конца

«Аталанта» разгромила «Сассуоло», Миранчук вышел на поле за шесть минут до конца
Футбол / Италия 0

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзури» состоялся матч 15-го тура Серии А. «Аталанта» на своём поле разгромила «Сассуоло» со счётом 5:1.

Уже на 11-й минуте Дуван Сапата открыл счёт в матче. В концовке первого тайма Маттео Пессина удвоил преимущество хозяев. После перерыва Сапата оформил дубль, а затем Робин Гозенс и Луис Мурьель сняли все вопросы о победителе матча. За 15 минут до конца встречи Влад Кирикеш отыграл один мяч, но больше счёт не менялся.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на замену лишь на 84-й минуте, он заменил Сапату.

«Аталанта» набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (26) занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Италия - Серия А. 15-й тур
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Сапата – 11'   2:0 Пессина – 45'   3:0 Сапата – 49'   4:0 Гозенс – 57'   5:0 Мурьель – 67'   5:1 Кирикеш – 75'
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