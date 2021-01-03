Результативная передача Шомуродова помогла «Дженоа» уйти от поражения в матче с «Лацио»

В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоялся матч 15-го тура Серии А. «Дженоа» на своём поле принимал «Лацио», встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на 15-й минуте Чиро Иммобиле вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Иммобиле забил уже 10-й мяч в нынешнем сезоне в Серии А. Он догнал в гонке бомбардиров нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Лучшим снайпером является нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (12).

Хозяева отыгрались на 58-й минуте. Маттиа Дестро сумел забить после передачи бывшего форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.

«Лацио» набрал 22 очка и переместился на 9-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (11) занимает 19-е место, находясь в зоне вылета.