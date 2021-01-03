«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 14-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на своём поле обыграла «Вольфсбург» со счётом 2:0.

На 66-й минуте хозяев вперёд вывел Мануэль Аканджи. А точку в этой встрече уже в компенсированное время поставил Джейдон Санчо.

«Боруссия» набрала 25 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» располагается на шестом месте, набрав 24 очка.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «РБ Лейпциг», а «Вольфсбург» встретится с «Унионом».

По ходу этого сезона «Боруссия» уже сменила главного тренера. Ранее команду покинул Люсьен Фавр. Исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» назначен помощник Фавра Эдин Терзич.