«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги
В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 14-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на своём поле обыграла «Вольфсбург» со счётом 2:0.
На 66-й минуте хозяев вперёд вывел Мануэль Аканджи. А точку в этой встрече уже в компенсированное время поставил Джейдон Санчо.
«Боруссия» набрала 25 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» располагается на шестом месте, набрав 24 очка.
В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «РБ Лейпциг», а «Вольфсбург» встретится с «Унионом».
По ходу этого сезона «Боруссия» уже сменила главного тренера. Ранее команду покинул Люсьен Фавр. Исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» назначен помощник Фавра Эдин Терзич.
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