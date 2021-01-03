Гол Суареса на последних минутах принёс «Атлетико» победу в матче с «Алавесом»

В Витории на стадионе «Мендисоросса» завершился матч 17-го тура испанской Примеры. «Алавес» на своём поле уступил «Атлетико» со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 41-й минуте, счёт открыл Маркос Льоренте, которому ассистировал Луис Суарес. На 63-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве после удаления Виктора Лагуардии. Тем не менее на 84-й минуте хозяева отыгрались, Фелипе отправил мяч в собственные ворота. Но в концовке «Атлетико» удалось вырвать победу. Уже в компенсированное время Луис Суарес забил победный мяч.

«Атлетико» набрал 38 очков в 15 матчах, мадридцы уверенно лидируют в турнирной таблице. Они опережают занимающий второе место «Реал» на два очка, но «Атлетико» провёл на два матча меньше. «Алавес» (18) занимает 13-е место в турнирной таблице.