Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Суареса на последних минутах принёс «Атлетико» победу в матче с «Алавесом»

Гол Суареса на последних минутах принёс «Атлетико» победу в матче с «Алавесом»
Футбол / Испания 0

В Витории на стадионе «Мендисоросса» завершился матч 17-го тура испанской Примеры. «Алавес» на своём поле уступил «Атлетико» со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 41-й минуте, счёт открыл Маркос Льоренте, которому ассистировал Луис Суарес. На 63-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве после удаления Виктора Лагуардии. Тем не менее на 84-й минуте хозяева отыгрались, Фелипе отправил мяч в собственные ворота. Но в концовке «Атлетико» удалось вырвать победу. Уже в компенсированное время Луис Суарес забил победный мяч.

«Атлетико» набрал 38 очков в 15 матчах, мадридцы уверенно лидируют в турнирной таблице. Они опережают занимающий второе место «Реал» на два очка, но «Атлетико» провёл на два матча меньше. «Алавес» (18) занимает 13-е место в турнирной таблице.

Испания - Примера. 17-й тур
03 января 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Льоренте – 41'   1:1 Фелипе – 84' (автогол)   1:2 Суарес – 90'
Удаления: Лагуардия – 63' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021