«Атлетик» после победы в матче с «Эльче» объявил об увольнении главного тренера

Пресс-служба «Атлетика» объявила об увольнении с поста главного тренера Гаиски Гаритано. Сообщение об уходе тренера появилось вскоре после того, как баски обыграли «Эльче» в матче 17-го тура Примеры (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Икер Муньяин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Атлетика».

Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре 2018 года. До этого он работал в резервной команде «Атлетико».

«Атлетик» в пяти последних матчах одержал две победы, а также потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Клуб из Бильбао занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. Баски набрали 21 очко в 17 турах. От еврокубковой зоне они находятся в четырёх очках.

Следующий матч «Атлетик» проведёт 6 января 2021 года. В этот день баски сыграют с «Барселоной».