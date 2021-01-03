Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетик» после победы в матче с «Эльче» объявил об увольнении главного тренера

«Атлетик» после победы в матче с «Эльче» объявил об увольнении главного тренера
Футбол / Испания 0

Пресс-служба «Атлетика» объявила об увольнении с поста главного тренера Гаиски Гаритано. Сообщение об уходе тренера появилось вскоре после того, как баски обыграли «Эльче» в матче 17-го тура Примеры (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Икер Муньяин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Атлетика».

Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре 2018 года. До этого он работал в резервной команде «Атлетико».

«Атлетик» в пяти последних матчах одержал две победы, а также потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Клуб из Бильбао занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. Баски набрали 21 очко в 17 турах. От еврокубковой зоне они находятся в четырёх очках.

Следующий матч «Атлетик» проведёт 6 января 2021 года. В этот день баски сыграют с «Барселоной».

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021