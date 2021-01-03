«Атлетик» после победы в матче с «Эльче» объявил об увольнении главного тренера

Пресс-служба «Атлетика» объявила об увольнении с поста главного тренера Гаиски Гаритано. Сообщение об уходе тренера появилось вскоре после того, как баски обыграли «Эльче» в матче 17-го тура Примеры (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Икер Муньяин.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Атлетика».
Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре 2018 года. До этого он работал в резервной команде «Атлетико».
«Атлетик» в пяти последних матчах одержал две победы, а также потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Клуб из Бильбао занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. Баски набрали 21 очко в 17 турах. От еврокубковой зоне они находятся в четырёх очках.
Следующий матч «Атлетик» проведёт 6 января 2021 года. В этот день баски сыграют с «Барселоной».
- 3 января 2021
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