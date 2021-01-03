«Зенит», «Интер» и «Милан» летом поборются за Де Пауля

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль летом может покинуть клуб, сообщает Sempreinter.com со ссылкой на Tuttosport.

Хавбека хотят купить «Зенит», «Интер» и «Милан», однако клуб из Удине не собирается продавать аргентинца зимой. Ожидается, что предложения по игроку поступят летом.

Осенью сообщалось, что «Зенит» пытался приобрести Родриго Де Пауля. Сине-бело-голубые якобы сделали улучшенное предложение по аргентинскому футболисту в размере € 30 млн, однако итальянский клуб оно не устроило. «Удинезе» требовал за игрока € 40 млн.



Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» хавбек перешёл в 2016 году из «Валенсии», а сумма трансфера составила € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 30 млн.