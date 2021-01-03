«Бавария» разгромила «Майнц», проигрывая 0:2 после первого тайма

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» переиграла «Майнц». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:2.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Жонатан Буркардт. Преимущество «Майнца» увеличил Александер Хак.

После перерыва «Бавария» забила пять голов. Сначала отличился полузащитник Йозуа Киммих с передачи Роберта Левандовского. На 55-й минуте счёт сравнял Лерой Зане, ему ассистировал Киммих. Третий гол хозяев забил защитник Никлас Зюле. На 76-й минуте Левандовски реализовал пенальти. В концовке встречи поляк оформил дубль, голевую передачу отдал Томас Мюллер.

«Бавария» набрала 33 очка и вернулась на первое место в таблице Бундеслиги. «Майнц» (6) занимает 17-е место.