Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» разгромила «Майнц», проигрывая 0:2 после первого тайма

«Бавария» разгромила «Майнц», проигрывая 0:2 после первого тайма
Футбол / Германия 0

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» переиграла «Майнц». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:2.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Жонатан Буркардт. Преимущество «Майнца» увеличил Александер Хак.

После перерыва «Бавария» забила пять голов. Сначала отличился полузащитник Йозуа Киммих с передачи Роберта Левандовского. На 55-й минуте счёт сравнял Лерой Зане, ему ассистировал Киммих. Третий гол хозяев забил защитник Никлас Зюле. На 76-й минуте Левандовски реализовал пенальти. В концовке встречи поляк оформил дубль, голевую передачу отдал Томас Мюллер.

«Бавария» набрала 33 очка и вернулась на первое место в таблице Бундеслиги. «Майнц» (6) занимает 17-е место.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
03 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 2
Майнц
Майнц
0:1 Буркардт – 32'   0:2 Хак – 44'   1:2 Киммих – 50'   2:2 Зане – 55'   3:2 Зюле – 70'   4:2 Левандовски – 76' (пен)   5:2 Левандовски – 83'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021