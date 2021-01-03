«Милан» в меньшинстве обыграл «Беневенто»
В матче 15-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье. Хавбек гостей Сандро Тонали получил прямую красную карточку на 33-й минуте. В начале второго тайма нападающий Рафаэл Леау увеличил преимущество миланцев, ему ассистировал форвард Анте Ребич. На 61-й минуте полузащитник «Беневенто» Джанлука Капрари не смог реализовать пенальти.
«Милан» набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Беневенто» (18) занимает 10-е место. На одно очко от лидера отстаёт миланский «Интер» (36), который в 15-м туре разгромил «Кротоне» (6:2).
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