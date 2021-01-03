Жена Мамаева опубликовала фото с семьёй Кокорина с совместного отдыха в Дубае

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
На снимке, сделанном в Леголенде в Дубае, стоят Павел с Аланой, их дочь, сын Мамаевой от первого брака, а также нападающий «Спартака» Александр Кокорин с сыном, супругой Дарьей Валитовой и её сестрой.
«Чемпионат» сообщал, что Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера полузащитника Матиаса Норманна в «Спартак». Кроме того, «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе Кокорина в зимнее трансферное окно. Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что клуб попытается вернуть Кокорина.
29-летний футболист выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.
- 3 января 2021
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