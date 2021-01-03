«Челси» начал поиск кандидатов на замену Лэмпарду

Лондонский «Челси» после поражения в матче с «Манчестер Сити» начал поиск кандидатов на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, сообщает The Athletic.
Лэмпард будет уволен, если спад в команде продолжится. Однако специалист может доработать до конца сезона-2020/2021, если результаты «Челси» улучшатся.
В последних шести матчах АПЛ «Челси» сумел одержать лишь одну победу.
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
- 3 января 2021
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