Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» начал поиск кандидатов на замену Лэмпарду

«Челси» начал поиск кандидатов на замену Лэмпарду
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» после поражения в матче с «Манчестер Сити» начал поиск кандидатов на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, сообщает The Athletic.

Лэмпард будет уволен, если спад в команде продолжится. Однако специалист может доработать до конца сезона-2020/2021, если результаты «Челси» улучшатся.

В последних шести матчах АПЛ «Челси» сумел одержать лишь одну победу.

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).

Лэмпард: уровень футбола «Манчестер Сити» показывает, к чему нужно стремиться «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021