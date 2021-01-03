Брат Обамеянга поднёс пистолет к голове и выстрелил во время эфира в «Инстаграме»

Экс-футболист Вилли Обамеянг, брат нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, стрелял из пистолета во время прямого эфира в «Инстаграме».
33-летний Вилли проводил эфир с Пьером-Эмериком, и во время трансляции танцевал с пистолетом в руках. Брат форварда «Арсенала» зарядил пистолет и поднёс его к голове, после чего выстрелил мимо.
Удивлённый Пьером-Эмерик называл брата «странным» и смеялся, наблюдая за происходящим на экране.
В нынешнем сезоне Обамеянг провёл 15 матчей за «Арсенал», в которых забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.
Вилли Обамеянг завершил карьеру футболиста в 2016 году. Вилли — воспитанник «Милана», однако не провёл за главную команду ни одного матча в Серии А. Также выступал за «Авеллино», «Эйпен», «Монцу», «Килмарнок», «Сапен», «Сент-Этьен Б» и «Крэй».
- 3 января 2021
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