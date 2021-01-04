Роналду догнал Пеле по количеству голов в официальных матчах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду догнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов.

В матче с «Удинезе» (2:0, идёт второй тайм) Роналду забил свой 757-й гол в официальных матчах. За лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии, Криштиану провёл 1032 матча.

Пеле в 812 официальных матчах также забил 757 голов.

В декабре 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643. «Сантос», за который выступал Пеле, опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, забитые мячи бразильца в товарищеских матчах, отрицая тот факт, что Месси побил его достижение.