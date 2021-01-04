Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Удинезе», судья отменил два гола

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 4:1.

На 10-й минуте полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль забил гол, но судья отменил его после видео просмотра. Спустя 20 минут Криштиану Роналду открыл счёт. Аарон Рэмси на левом фланге сыграл в отборе, протолкнув мяч на ход Роналду, который на хорошей скорости ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил точно под дальнюю штангу.

В начале второго тайма Федерико Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса», Роналду отдал голевую передачу. Спустя несколько минут Рэмси забил гол, но судья отменил его из-за игры рукой. На 70-й минуте Роналду оформил дубль. В концовке встречи Марвин Зегелар отыграл один мяч. Молина от правого края штрафной отпасовал во вратарскую, Щенсны мяч не прижал, позволив Зегелару распечатать ворота «Юве». В добавленное время Пауло Дибала довёл счёт до разгромного.

«Ювентус» в 14 матчах набрал 27 очков и поднялся на пятое место в таблице Серии А.