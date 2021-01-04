Роналду обошёл Пеле по количеству голов и теперь в одном мяче от абсолютного рекорда

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов.



В матче с «Удинезе» (3:0, идёт второй тайм) Роналду забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. За лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии, Криштиану провёл 1032 матча.



Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.



В декабре 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643. «Сантос», за который выступал Пеле, опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, забитые мячи бразильца в товарищеских матчах, отрицая тот факт, что Месси побил его достижение.