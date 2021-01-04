«Барселона» обыграла «Уэску» в 500-м матче Месси в Примере
В матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 27-й минуте полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт. Нападающий Лионель Месси без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда нидерландский футболист расстрелял ворота с нескольких метров.
«Барселона» в 16 матчах набрала 28 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Уэска» (12) располагается на последнем месте.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси сегодня провёл свой 500-й матч в испанском чемпионате. За это время Месси забил в Примере 451 гол и отдал 198 результативных передач.
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