«Барселона» обыграла «Уэску» в 500-м матче Месси в Примере

В матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт. Нападающий Лионель Месси без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда нидерландский футболист расстрелял ворота с нескольких метров.

«Барселона» в 16 матчах набрала 28 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Уэска» (12) располагается на последнем месте.

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси сегодня провёл свой 500-й матч в испанском чемпионате. За это время Месси забил в Примере 451 гол и отдал 198 результативных передач.