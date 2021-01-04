Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду стал единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А

Роналду стал единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил гонку бомбардиров итальянского чемпионата, забив два гола в матче с «Удинезе» (4:1).

На счету португальца 14 голов в 11 матчах. Второе место в бомбардирской гонке занимает форвард «Интера» Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне забил 12 мячей.

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 4:1. В первом тайме Криштиану Роналду открыл счёт. В начале второго тайма Федерико Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса», Роналду отдал голевую передачу. На 70-й минуте Роналду оформил дубль. В концовке встречи Марвин Зегелар отыграл один мяч. В добавленное время Пауло Дибала довёл счёт до разгромного.

Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Удинезе», судья отменил два гола
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021