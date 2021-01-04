Роналду стал единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил гонку бомбардиров итальянского чемпионата, забив два гола в матче с «Удинезе» (4:1).
На счету португальца 14 голов в 11 матчах. Второе место в бомбардирской гонке занимает форвард «Интера» Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне забил 12 мячей.
В матче 15-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 4:1. В первом тайме Криштиану Роналду открыл счёт. В начале второго тайма Федерико Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса», Роналду отдал голевую передачу. На 70-й минуте Роналду оформил дубль. В концовке встречи Марвин Зегелар отыграл один мяч. В добавленное время Пауло Дибала довёл счёт до разгромного.
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