Гендиректор «Шахтёра»: смотрю за выступлениями Ракицкого, он хороший парень, наш

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин признался, что следит за карьерой украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого, который выступает за «Зенит».

«Время от времени смотрю за выступлениями Ракицкого. Интересно. Он хороший парень, наш парень, с открытым сердцем и большой душой. Хочу пожелать, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник», – цитирует Палкина пресс-служба «Шахтёра».

Ракицкий является воспитанником донецкого клуба, он выступал в команде с 2009 года. В начале 2019 года украинский защитник перешёл в «Зенит», подписав контракт на три с половиной года. В нынешнем сезоне Ракицкий провёл 15 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко признался, что не вызвал бы в сборную Ракицкого, если бы был тренером.