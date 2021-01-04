Месси сделал свою 300-ю голевую передачу за карьеру

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Уэски» (1:0) стал автором голевого паса на Френки Де Йонга. Таким образом, Месси достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру. Он сделал 260 передач в 750 матчах в составе сине-гранатовых, а также ещё 40 – в 142 матчах за сборную Аргентины. При этом игра с «Уэской» стала для Месси 500-й в рамках Ла Лиги.
Аргентинец проводит 17-й сезон в основном составе «Барселоны». В чемпионатах Испании 33-летний аргентинец забил 451 гол и сделал 185 результативных передач, а «Барса» одержала при этом 368 побед. Месси является 10-кратным чемпионом Испании.
Ранее Месси отметился знаменательным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0). Аргентинец, забив мяч в ворота соперника на 65-й минуте, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету 33-летнего аргентинца стало 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.
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