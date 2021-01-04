«Валенсия» может приобрести Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в испанской «Валенсии», сообщает Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что основной трудностью в приобретении игрока является высокая зарплата футболиста. Интерес к датчанину также проявляют «ПСЖ», «Бавария» и «Арсенал». Ранее стало известно, что игрока предлагали «Атлетико» и «Реалу».
Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Эриксен стал футболистом «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что тренер «шпор» Жозе Моуринью не намерен возвращать Эриксена в «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне Эриксен провёл за «Интер» 12 матчей во всех турнирах. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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