Райан Бабель назвал уход из «Ливерпуля» самой большой ошибкой в карьере

Экс-игрок «Ливерпуля» Райан Бабель назвал уход из стана мерсисайдцев самой большой ошибкой в карьере и посоветовал соотечественнику Жоржиньо Вейналдуму подумать над продлением контракта с красными, сообщает The Mirror.

«Я провёл почти четыре года в «Ливерпуле» под руководством Рафаэля Бенитеса и Кенни Далглиша. Когда я уехал играть в «Хоффенхайм», это стало самой большой ошибкой в моей карьере. Единственная причина, по которой я ушёл, заключалась в том, что я хотел иметь больше игровых минут, чтобы сохранить место в сборной Нидерландов. Но вы не понимаете, насколько доминирующим является стиль игры «Ливерпуля», пока не сыграете в другой команде и другой лиге.

В «Аяксе» меня воспитали на действительно атакующем футболе. В академии так учатся играть. Когда я переехал в Ливерпуль, всё было точно так же. Играть в атакующий футбол заложено в ДНК клуба», – говорит экс-игрок «Ливерпуля».

Бабель провёл почти четыре года на «Энфилде» после того, как перешёл из «Аякса» летом 2007 года. Голландец забил 22 гола в 146 матчах за красных.

В конце декабря «Ливерпуль» предложил своему полузащитнику Жоржиньо Вейналдуму новый контракт, однако футболист пока не определился, где именно продолжит карьеру.