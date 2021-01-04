Воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП в Испании
23-летний воспитанник «Атлетика» Айтор Гандиага погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По информации Mundo Deportivo, авария произошла в воскресенье, 3 января, в муниципалитете Маркина-Хемейн. Автомобиль Peugeot, за рулём которого был футболист, столкнулся с автобусом Scania. Полузащитник погиб на месте, его тело из автомобиля пришлось извлекать спасателям. Также пострадали водитель и один из пассажиров автобуса — им оказали помощь на месте. Причины аварии на данный момент неизвестны.
Ранее «Атлетик» отправил Гандиагу в клуб третьего дивизиона «Герник» для получения постоянной игровой практики.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили игроки «Атлетика» Икер Муньяин и Ибай Гомес.
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