Воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП в Испании

23-летний воспитанник «Атлетика» Айтор Гандиага погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По информации Mundo Deportivo, авария произошла в воскресенье, 3 января, в муниципалитете Маркина-Хемейн. Автомобиль Peugeot, за рулём которого был футболист, столкнулся с автобусом Scania. Полузащитник погиб на месте, его тело из автомобиля пришлось извлекать спасателям. Также пострадали водитель и один из пассажиров автобуса — им оказали помощь на месте. Причины аварии на данный момент неизвестны.

Ранее «Атлетик» отправил Гандиагу в клуб третьего дивизиона «Герник» для получения постоянной игровой практики.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили игроки «Атлетика» Икер Муньяин и Ибай Гомес.