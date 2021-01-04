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Романцев: кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку»? Не раздумывая назову Карпина

Романцев: кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку»? Не раздумывая назову Карпина
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто может заменить Доменико Тедеско у руля красно-белых по окончании сезона. Напомним, немецкий специалист не будет продлевать контракт с москвичами.

«В своё время Валерий Карпин пригласил меня в «Спартак» на роль консультанта? Это был скорее психологический ход с его стороны. Я не лез с советами по составу, тренировочной работе, не давал никаких рекомендаций по части тактики. Просто приезжал на базу и смотрел, как трудится команда.

А потом мы вместе пили кофе, и я отвечал на его вопросы. Больше всего их было после проигранных матчей. Чувствовалось, что тема выхода из тренерского штопора особенно волновала его. И по игре его нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке.

Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров — Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова, — она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам. Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».

Валерий Карпин являлся генеральным директором красно-белых с 2008 по 2012 год, с 2009 до 2014 также был главным тренером команды. После чего специалист год работал в «Мальорке», затем столько же в армавирском «Торпедо», а с 2018 года и по сей день — наставник ФК «Ростов».

Олег Романцев — самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу (8 титулов). Главные его достижения как игрока и тренера связаны со «Спартаком». Он руководил командой с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. С 2009 по 2012 год был консультантом москвичей.

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