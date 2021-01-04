Руководитель «Нижнего Новгорода» пообещал усилить команду зимой

Руководитель футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал о планах усиления команды, а также о программе зимних сборов.
«Мы завершили первую часть сезона на верхней строчке турнирной таблицы, но нас ждёт ещё очень много работы. Да и вся борьба — впереди. Сразу после праздников, 11 января, команда соберётся в спортивном центре „Борский“, где проведёт первый короткий втягивающий сбор. А уже 17 января мы отправимся в Турцию. Там пройдут два полноценных двухнедельных сбора: с 17 по 31 января и с 5 по 20 февраля. В рамках подготовки к весенней части сезона ФК «Нижний Новгород» проведёт ряд контрольных матчей. Некоторые спарринг-партнёры должны вас приятно удивить.
Что касается усиления, то оно будет точечным. Укреплять планируем каждую линию, но особое внимание уделим линии атаки. С каждым из новичков мы также будем знакомить болельщиков, но только тогда, когда придёт время. К сожалению, попрощаться с некоторыми футболистами нынешнего состава тоже придётся. Их имена сообщим вскоре», — цитирует Измайлова пресс-служба клуба.
По итогам 26 туров «Нижний Новгород» набрал 58 очков и занимает лидирующее место в турнирной таблице ФНЛ.
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