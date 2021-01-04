Андреа Пирло: Оливье Жиру пригодился бы «Ювентусу»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что был бы не против иметь в своём составе нападающего «Челси» Оливье Жиру.
«Он бы пригодился. Трансферное окно открывается сегодня, и мы уже обсудили с клубом, что хотим делать и есть ли какие-то возможности. Может быть, этот нападающий сможет чередоваться с нашими форвардами», — цитирует Пирло Goal.
Ранее сообщалось об интересе к Жиру со стороны «Милана», «Интера» и «Марселя». Оливье перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера 34-летнего француза составила € 17 млн. Действующее контрактное соглашение Жиру с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие в 9 матчах, в которых забил 3 гола. На его счету также 5 голов в 4 матчах в Лиге чемпионов.
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