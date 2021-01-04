Рональд Куман: «Барселоне» нужен нападающий, чтобы забивать больше голов
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил мнение, что команде нужен классический нападающий.
«Я доверяю каждому футболисту в нашей команде. С Лео мы делаем ставку на игрока с большей глубиной игры, такого как Дембеле, и затем мы должны выбрать между Брайтвайтом или Гризманном на острие, и Мартин сыграл хорошо.
Нам не хватает «девятки», но это никак не связано с заменой Антуана. У нас много встреч, и нам нужны все игроки. Мы несколько раз говорили в начале сезона, что нам нужен кто-то на острие, чтобы иметь больше конкуренции, больше голов, больше эффективности, но это зависит от многих вещей», — цитирует Кумана Goal.
Каталонцы по итогам 16 матчей набрали 28 очков и находятся на 5-м месте в турнирной таблице Примеры.
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