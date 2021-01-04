В «Боруссии» высказались о возможном уходе Эрлинга Холанда

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанда.

«Не думаю, что это произойдёт. Эрлинг и его агент Мино Райола знают, чем располагают в клубе. Я могу только посоветовать ему играть как Роберт Левандовски. Нельзя стать лучшим игроком мира за год. Понятно, что если Эрлинг в какой-то момент уйдёт от нас, то он пойдёт только в ещё больший клуб. Например, чтобы перейти в тот же мадридский «Реал», нужно быть игроком мирового класса», — цитирует Ватцке Kicker.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 9 матчах немецкой Бундеслиги забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.