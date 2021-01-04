«Ростов» ответил «Спартаку» на скрин «переписки» с Месси цитатой Карпина о Фалькао. Фото

2 января «Спартак» в официальном аккаунте в «Твиттере» показал вымышленную переписку с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По скриншоту видно, что переписка получилась недолгой, а подытожили красно-белые её одним словом — «боль».
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».
Пресс-служба «Ростова» ответила красно-белым коллегам цитатой главного тренера ростовчан Валерия Карпина, приложив скриншот «переписки» с нападающим «Галатасарая» Радамелем Фалькао: «Всё-таки не поедет».
Фото можно посмотреть в "твиттере" «Ростова».
Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
- 4 января 2021
-
12:56
-
12:48
-
12:25
-
12:06
-
11:47
-
11:36
-
11:22
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:01
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
07:37
-
07:06
-
06:38
-
06:09
-
05:48
-
05:35
-
00:58
-
00:48
-
00:40
-
00:31
-
00:05
- 3 января 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:50
-
22:36
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:03