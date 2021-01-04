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«Ростов» ответил «Спартаку» на скрин «переписки» с Месси цитатой Карпина о Фалькао. Фото

2 января «Спартак» в официальном аккаунте в «Твиттере» показал вымышленную переписку с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По скриншоту видно, что переписка получилась недолгой, а подытожили красно-белые её одним словом — «боль».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

Пресс-служба «Ростова» ответила красно-белым коллегам цитатой главного тренера ростовчан Валерия Карпина, приложив скриншот «переписки» с нападающим «Галатасарая» Радамелем Фалькао: «Всё-таки не поедет».

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Ростова».

Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.