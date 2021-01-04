Брайн Идову договорился с «Химками» о полноценном переходе с июня 2021 года

Защитник Брайн Идову договорился с «Химками» о полноценном переходе с июня 2021 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Футболист перейдёт в подмосковный клуб на правах свободного агента, так как его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца мая этого года.

Идову перешёл в «Локомотив» в 2018 году из пермского «Амкара». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги нигериец сыграл 18 матчей за красно-зелёных, результативными действиями не отметился. Всего за «Локомотив» защитник провёл 38 матчей. За сборную Нигерии Идову провёл 10 встреч, забил один гол.

В нынешнем сезоне РПЛ Брайн вышел на поле в футболке «Химок» 17 раз и стал автором двух забитых мячей. Подмосковная команда по итогам 19 туров набрала 25 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице.