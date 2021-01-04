Московское «Торпедо» ведёт переговоры с двумя футболистами на предмет перехода.



Клуб договаривается с украинским защитником Александром Каплиенко, который разорвал контракт с «Тамбовом», и полузащитником «Оренбурга» Жигой Шкофлеком. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.



Каплиенко перешёл в «Тамбов» в феврале 2020 года, однако впоследствии стороны досрочно расторгли контракт. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 голевой пас и получил 5 жёлтых карточек.



Шкофлек выступает за «Оренбург» с 2019 года. На счету 26-летнего словенского хавбека 5 забитых мячей в 16 встречах нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.



«Торпедо», набрав 53 очка в 26 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ.

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