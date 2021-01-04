Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в первом матче в 2021 году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (4:1).



«Отлично, парни! Начали 2021-й наилучшим образом!» — написал Криштиану в своём «инстаграме».

Встреча с «Удинезе» стала для «Ювентуса» первой в наступившем 2021 году. Роналду в середине первого тайма вывел «бьянконери» вперёд, а в середине второго довёл счёт до разгромного. При этом второй мяч португальца стал историческим. Благодаря нему Криштиану обошёл легендарного бразильца Пеле по количеству голов и оказался в одном взятии ворот от абсолютного рекорда. Также 35-летний форвард стал единоличным лидером бомбардирской гонки в Серии А.



«Ювентус», набрав 27 очков в 14 турах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.