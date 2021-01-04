Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в первом матче в 2021 году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (4:1).
«Отлично, парни! Начали 2021-й наилучшим образом!» — написал Криштиану в своём «инстаграме».
Встреча с «Удинезе» стала для «Ювентуса» первой в наступившем 2021 году. Роналду в середине первого тайма вывел «бьянконери» вперёд, а в середине второго довёл счёт до разгромного. При этом второй мяч португальца стал историческим. Благодаря нему Криштиану обошёл легендарного бразильца Пеле по количеству голов и оказался в одном взятии ворот от абсолютного рекорда. Также 35-летний форвард стал единоличным лидером бомбардирской гонки в Серии А.
«Ювентус», набрав 27 очков в 14 турах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 4 января 2021
-
14:15
-
14:01
-
13:54
-
13:37
-
13:16
-
12:56
-
12:48
-
12:25
-
12:06
-
11:47
-
11:36
-
11:22
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:01
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
07:37
-
07:06
-
06:38
-
06:09
-
05:48
-
05:35
-
00:58
-
00:48
-
00:40
-
00:31
-
00:05
- 3 января 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:50
-
22:36