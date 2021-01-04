Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тьяго Силва: не понимаю, что не так с «Челси»

Тьяго Силва: не понимаю, что не так с «Челси»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился мыслями о спаде команды в последних матчах. Накануне, 3 января, синие на своём поле проиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:3 во встрече 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Я не понимаю, что не так с «Челси». Если бы понимал, то, думаю, смог бы посоветовать что-нибудь. Но что есть, то есть. Это футбол, это Премьер-лига, один из самых трудных турниров в мире. Нужно действовать внимательнее, усерднее работать, быть сильнее как команда. Хотя я считаю, что у нас отличная команда.

На мой взгляд, во втором тайме мы выступили гораздо лучше, чем в первом. Мы пытались играть, и нам это удавалось. Во втором тайме у нас получалось хорошо владеть мячом. Иногда это работает не так, как мы хотим и к чему готовимся, но это футбол. Нужно сконцентрироваться на следующем матче», — цитирует Силву Goal.com со ссылкой на RMC Sport.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Сити»:

«Челси» совсем беспомощный. «Ман Сити» даже после коронавируса разобрал его за полчаса
Домашнее поражение приблизило Фрэнка Лэмпарда к отставке?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021