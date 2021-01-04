Филиппо Индзаги назвал Доннарумму лучшим вратарём Европы

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался о поражении в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:2), а также высоко оценил способности вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы.
«Если мы проигрываем лидерам чемпионата и сожалеем об этом, это показывает, какой путь мы проделали. Мы столкнулись с Доннаруммой – лучшим вратарём в Европе, на мой взгляд – и отдали все силы. Чувствуем разочарование, потому что после такого хорошего выступления ждёшь другого результата.
Мы новички Серии А, так что такие глупые голы, как в этом матче, помогут нам набраться опыта. Нельзя позволять себе дарить два гола «Милану». Но я не могу жаловаться, «Беневенто» провёл выдающийся матч и может этим гордиться», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 4 января 2021
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