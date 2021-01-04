«Химки» близки к выкупу Резиуана Мирзова у «Спартака». Сумма сделки — € 600 тыс.

«Химки» близки к договорённости со «Спартаком» о выкупе полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки составит € 600 тыс.
«Чемпионат» обратится за комментарием в московский клуб. «В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. 600 тысяч? Вы серьёзно? Резиуан стоит гораздо дороже», — сказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.
«Химки» взяли Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 гола, а также получил 3 жёлтые карточки.
В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 4 января 2021
-
18:17
-
18:09
-
18:07
-
17:59
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:44
-
15:34
-
15:16
-
14:53
-
14:15
-
14:01
-
13:54
-
13:37
-
13:16
-
12:56
-
12:48
-
12:25
-
12:06
-
11:47
-
11:36
-
11:22
-
10:59
-
10:49
-
10:31