«Химки» близки к выкупу Резиуана Мирзова у «Спартака». Сумма сделки — € 600 тыс.

«Химки» близки к договорённости со «Спартаком» о выкупе полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки составит € 600 тыс.



«Чемпионат» обратится за комментарием в московский клуб. «В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. 600 тысяч? Вы серьёзно? Резиуан стоит гораздо дороже», — сказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.



«Химки» взяли Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 гола, а также получил 3 жёлтые карточки.



В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.



«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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