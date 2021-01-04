Криштиану Роналду выразил благодарность за 250 млн подписчиков в «Инстаграме»
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 250 млн подписчиков в «Инстаграме». Напомним, это самый большой показатель среди пользователей во всём мире.
«250 миллионов! Что за невероятное число! Спасибо всем, вы часть этого путешествия», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Недавно Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португальский футболист набрал 38%. На втором месте оказался аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
Криштиану Роналду — первый человек, у которого 250 млн подписчиков в «Инстаграме»
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