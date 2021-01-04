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Моуринью: матч с «Брентфордом» — самый важный для меня за время работы с «Тоттенхэмом»

Моуринью: матч с «Брентфордом» — самый важный для меня за время работы с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка английской лиги с «Брентфордом».

«Я думаю, что это завтра будет мой самый важный матч с тех пор, как я возглавил „Тоттенхэм“. С точки зрения клуба, в течение многих лет не побеждавшего ни в одном турнире, я в этом уверен. Единственное, что важнее полуфиналов, — это финалы.

Для меня важно каждое соревнование. Я выиграл этот трофей в своём первом сезоне в Англии в 2005 году. Для меня каждое соревнование действительно имеет значение. Я смотрю трезво на подобные вещи в клубе, где нет ни единого кубка уже, кажется, не один десяток лет. Каждое соревнование в таком случае становится ещё более важным. Если мы выиграем два матча, мы выиграем трофей. Это будут два сложных матча», — цитирует португальца Sly Sports.

Матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Брентфорд» состоится завтра, 5 января. Начало — в 22:45 мск.

Моуринью поделился ожиданиями от полуфинала Кубка английской лиги
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