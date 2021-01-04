Лидер Чемпионшипа «Норвич» не собирается в январе расставаться со своими лидерами

«Норвич Сити», выступающий в английском Чемпионшипе, не планирует расставаться со своими лидерами в январское трансферное окно.
По сообщениям Sky Sports, ни один из ключевых игроков «Норвича» не просил об уходе и ни один клуб английской Премьер-лиги ещё не сделал официального запроса об игроках «канареек».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к правому защитнику Максимилиану Ааронсу, тщательно наблюдая за ним последние месяцы. Аргентинским вингером Эмилиано Буэндией интересуется лондонский «Арсенал», а за полузащитником Тоддом Кантвеллом следят «Лидс Юнайтед» и «Фулхэм».
«Норвич Сити», сыграв 23 матча, набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Портал Transfermark оценивает Ааронса в € 20 млн, Буэндию — в € 16 млн, а Кантвелла — в € 17 млн.
- 4 января 2021
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