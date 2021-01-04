Умер певец Джерри Марсден, чья версия YNWA исполняется на «Энфилде»

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«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью певца Джерри Марсдена – лидера группы «Gerry and the Pacemakers».



«Голос Джерри сопровождал наши самые большие матчи. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру, помогая создавать по-настоящему нечто особенное. Ты никогда не будешь один», – говорится на официальной странице мерсисайдцев в «Твиттере».

Фото можно увидеть на станице «Ливерпуля» в "Твиттере".

Именно версия «You’ll Never Walk Alone» — гимна «Ливерпуля» в исполнении Марсдена исполняется на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде».

Видео исполнения «You’ll Never Walk Alone» перед матчем 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (4:0)

Английский музыкант скончался вчера, 3 января, в возрасте 78 лет после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом.