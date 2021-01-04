«Манчестер Сити» проявляет интерес к Серхио Рамосу и предлагает ему двухлетний контракт

Капитан сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос в скором времени может перебраться на Туманный Альбион.



По данным ESPN, «Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг продления контракта защитника с «Реалом», и может осуществить его переход летом на правах свободного агента. Главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Рамоса и был бы рад видеть его в составе «горожан». Однако в «Манчестер Сити» понимают, что эту сделку очень трудно осуществить.



Боссы «Сити» готовы удовлетворить финансовые требования 34-летнего футболиста, учитывая, что он с 1 июля 2021 года он станет свободным агентом. Рамос хочет получить соглашение минимум на два сезона. При этом «Реал» тоже готов дать ему контракт до 2023 года, нарушив негласное правило, по которому сотрудничество с футболистами старше 30 лет продлевают лишь на один сезон.



В «Сити» считают, что наиболее вероятный вариант развития ситуации – продление контракта Рамоса с «Реалом». Однако клуб хочет занимать выгодную позицию на случай, если стороны так и не достигнут соглашения.



Серхио Рамос пока не сумел договориться с мадридским «Реалом» о подписании нового контракта. С 1 января он имеет право вести переговоры с любыми клубами.

«Реал» не может договориться о продлении контракта с Рамосом