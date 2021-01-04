Кингсли Коман вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.



Напомним, Коман получил повреждение в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (2:1) и был заменён на 33-й минуте встречи. В ходе медицинского обследования у французского футболиста было выявлено растяжение мышцы задней поверхности левого бедра. Игрок избежал серьёзной травмы.



Сообщается, что помимо Комана в общую группу «Баварии» вернулись Боуна Сарр, Марк Рока и Джошуа Зиркзее.



Ближайший матч «Бавария» проведёт 8 января. Соперником мюнхенской команды в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги будет мёнхенгладбахская «Боруссия». Начало встречи — в 22:30 мск.

Стали известны результаты обследования Кингсли Комана