Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кингсли Коман вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Кингсли Коман вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, Коман получил повреждение в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (2:1) и был заменён на 33-й минуте встречи. В ходе медицинского обследования у французского футболиста было выявлено растяжение мышцы задней поверхности левого бедра. Игрок избежал серьёзной травмы.

Сообщается, что помимо Комана в общую группу «Баварии» вернулись Боуна Сарр, Марк Рока и Джошуа Зиркзее.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 8 января. Соперником мюнхенской команды в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги будет мёнхенгладбахская «Боруссия». Начало встречи — в 22:30 мск.

Стали известны результаты обследования Кингсли Комана
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021