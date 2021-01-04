Марио Балотелли получил травму на разминке перед матчем Серии В
Нападающий «Монцы» Марио Балотелли пропускает матч итальянской Серии В с «Лечче» из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, итальянский футболист получил повреждение левой ноги на разминке перед встречей. Сообщается, что в ближайшее время Балотелли пройдёт медицинский осмотр, в ходе которого будет определена степень тяжести травмы.
Напомним, Балотелли перешёл в «Монцу» в начале декабря в качестве свободного агента. Сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей». В прошлом сезоне футболист выступал за «Брешию» в итальянской Серии А, но покинул команду по истечении срока действия контракта.
Марио Балотелли забил спустя 4 минуты после дебюта за «Монцу»
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