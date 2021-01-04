Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Марио Балотелли получил травму на разминке перед матчем Серии В

Марио Балотелли получил травму на разминке перед матчем Серии В
Футбол / Италия 0

Нападающий «Монцы» Марио Балотелли пропускает матч итальянской Серии В с «Лечче» из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянский футболист получил повреждение левой ноги на разминке перед встречей. Сообщается, что в ближайшее время Балотелли пройдёт медицинский осмотр, в ходе которого будет определена степень тяжести травмы.

Напомним, Балотелли перешёл в «Монцу» в начале декабря в качестве свободного агента. Сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей». В прошлом сезоне футболист выступал за «Брешию» в итальянской Серии А, но покинул команду по истечении срока действия контракта.

Марио Балотелли забил спустя 4 минуты после дебюта за «Монцу»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021