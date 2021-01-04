Уругвайский профсоюз футболистов в резкой форме раскритиковал дисквалификацию Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов выступил с заявлением по поводу наказания нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсона Кавани.

«Во-первых, мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Случай с Кавани — это не борьба с расизмом. Английская федерация сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев. Эти санкции демонстрируют предвзятый, догматичный и этноцентричный взгляд FA, позволяющий лишь субъективные интерпретации, которые исключают контекст.



Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу. То, как это было интерпретировано представителями Футбольной ассоциации Англии, – настоящая дискриминация, которая достойна настоящего порицания, это идёт против уругвайской культуры.



Во-вторых, мы бы хотели публично защитить безупречную репутацию Эдинсона Кавани и, конечно, культуру Уругвая. Мы выступаем против любой формы дискриминации. Однако, к сожалению, Футбольная ассоциация Англии продемонстрировала невежество и презрение к многообразию мировых культур, вынеся такой вердикт. Мы поддерживаем основы антирасистских правил, но они неприменимы в данном случае.



Наконец, это наказание — не для отдельного человека, а для целой культуры, образа жизни, что само по себе является проявлением дискриминации и расистским поведением.



В силу вышеизложенного мы просим FA немедленно отменить наказание, наложенное на Эдинсона Кавани, и восстановить его доброе имя», – цитирует заявление уругвайского футбольного профсоюза Sky Sports.



После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.



Уругвайский нападающий уже пропустил матч 17-го тура АПС с «Астон Виллой», а также ещё успеет пропустить встречи с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги и «Уотфордом» в Кубке Англии.