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«Интер» поборется с «Ювентусом» за Грациано Пелле

«Интер» поборется с «Ювентусом» за Грациано Пелле
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» включился в борьбу за бывшего нападающего сборной Италии Грациано Пелле, сообщает Football Italia.

По информации источника, 35-летний футболист, который находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Шаньдун Лунэн», также получил предложения от клубов английской Премьер-лиги и ОАЭ. Ранее сообщалось об интересе к Пелле со стороны туринского «Ювентуса».

Пелле выступал за «Шаньдун Лунэн» с 2016 года. В китайский клуб форвард перешёл из «Саутгемптона» после удачного выступления на чемпионате Европы в составе сборной Италии. В ходе своей карьеры Грациано также играл за «Лечче», «Катанию», «Кротоне», «Чезену», «АЗ Алкмар», «Парму», «Сампдорию» и «Фейеноорд».

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