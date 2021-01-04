«Интер» поборется с «Ювентусом» за Грациано Пелле

Миланский «Интер» включился в борьбу за бывшего нападающего сборной Италии Грациано Пелле, сообщает Football Italia.



По информации источника, 35-летний футболист, который находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Шаньдун Лунэн», также получил предложения от клубов английской Премьер-лиги и ОАЭ. Ранее сообщалось об интересе к Пелле со стороны туринского «Ювентуса».



Пелле выступал за «Шаньдун Лунэн» с 2016 года. В китайский клуб форвард перешёл из «Саутгемптона» после удачного выступления на чемпионате Европы в составе сборной Италии. В ходе своей карьеры Грациано также играл за «Лечче», «Катанию», «Кротоне», «Чезену», «АЗ Алкмар», «Парму», «Сампдорию» и «Фейеноорд».