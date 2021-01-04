«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 4 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Ливерпуль».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.
«Ливерпуль» в 16 встречах набрал 33 очка и является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (26) — на 9-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (29).
Последние два матча мерсисайдцев в АПЛ закончились вничью — в 15-м туре с «Вест Бромвич Альбион» (1:1) и в 16-м с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0). «Святые» также два матча подряд довольствуются ничейным результатом — с «Фулхэмом» (0:0) и с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).
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