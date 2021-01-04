Демирал хочет покинуть «Ювентус»
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал намерен покинуть туринский клуб, сообщает журналист Лука Бьянкини на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, турецкий футболист недоволен своим положением в «Ювентусе» и хочет получать больше игрового времени. Отмечается, что туринский клуб не хочет отпускать Демирала, поэтому в ближайшее время трансфер защитника в другой клуб маловероятен.
Демирал перешёл в туринский «Ювентус» из «Аланьяспора» в 2019 году. Ранее турецкий футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Сассуоло». С 2018 года Демирал вызывается в национальную команду Турции. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.
Рекомендуем вам
- 4 января 2021
-
21:32
-
21:07
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
18:17
-
18:09
-
18:07
-
17:59
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам