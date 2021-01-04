Демирал хочет покинуть «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал намерен покинуть туринский клуб, сообщает журналист Лука Бьянкини на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, турецкий футболист недоволен своим положением в «Ювентусе» и хочет получать больше игрового времени. Отмечается, что туринский клуб не хочет отпускать Демирала, поэтому в ближайшее время трансфер защитника в другой клуб маловероятен.

Демирал перешёл в туринский «Ювентус» из «Аланьяспора» в 2019 году. Ранее турецкий футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Сассуоло». С 2018 года Демирал вызывается в национальную команду Турции. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.