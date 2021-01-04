Уругвайский профсоюз футболистов использовал тег #GraciasNegrito в поддержку Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов выступил с заявлением по поводу наказания нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсона Кавани.



В опубликованном заявлении был использован хештег #GraciasNegrito («Спасибо Чёрный»). Именно эти слова использовал Кавани, обращаясь к своему знакомому в «Инстаграме».

Фото можно увидеть на странице уругвайского профсоюза футболистов в «Твиттере».

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.



Уругвайский нападающий уже пропустил матч 17-го тура АПС с «Астон Виллой», а также ещё успеет пропустить встречи с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги и «Уотфордом» в Кубке Англии.