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Райола хочет, чтобы Доннарумма ушёл из «Милана»

Райола хочет, чтобы Доннарумма ушёл из «Милана»
Футбол / Италия 0

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, хочет, чтобы его клиент покинул итальянский клуб, утверждает Sport Mediaset. По данным источника, вратарём интересуются «Челси» и «ПСЖ». Оба клуба готовы платить ему около € 12–14 млн за сезон.

При этом Доннарумма хочет остаться в «Милане», несмотря на недовольство Райолы. Стороны ведут переговоры о новом контракте. Голкипер хочет получать € 10 млн, клуб готов платить € 7 млн.

Пока дальнейшая судьба 21-летнего вратаря неизвестна. Текущий контракт футболиста с «Миланом» истекает по окончании нынешнего сезона.

Доннарумма является воспитанником миланского клуба. Более того, за «Милан» выступает также его брат.

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