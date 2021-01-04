Райола хочет, чтобы Доннарумма ушёл из «Милана»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, хочет, чтобы его клиент покинул итальянский клуб, утверждает Sport Mediaset. По данным источника, вратарём интересуются «Челси» и «ПСЖ». Оба клуба готовы платить ему около € 12–14 млн за сезон.

При этом Доннарумма хочет остаться в «Милане», несмотря на недовольство Райолы. Стороны ведут переговоры о новом контракте. Голкипер хочет получать € 10 млн, клуб готов платить € 7 млн.

Пока дальнейшая судьба 21-летнего вратаря неизвестна. Текущий контракт футболиста с «Миланом» истекает по окончании нынешнего сезона.

Доннарумма является воспитанником миланского клуба. Более того, за «Милан» выступает также его брат.