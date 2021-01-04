Маркус Рашфорд стал футболистом года по версии The Guardian

The Guardian присудила звание «Футболист года» нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусу Рашфорду.



«Я всем обязан матери. Все положительные качества, которые вы видите во мне, — это всё её заслуга.



Когда школы ушли на каникулы во время карантина, я беспокоился за детей, которые являются такими же, каким был и я. В детстве нам приходилось тяжело без бесплатных обедов. Что было нам с мамой делать?

В январе я получил травму спины и проводил время с разными семьями на ранних этапах восстановления. Было понятно, как они зависят от ваучеров на питание и продовольственных банков. Нельзя было выбирать. Нужно было сохранить и то и другое.



Я знаю, каким может быть страх голода. Я помню, как за меня переживала моя мама. Я не хотел, чтобы подобное испытывали дети и их родители», – приводит слова Рашфорда The Guardian.



Эту награду получают игроки, сделавшие что-то социально значимое в течение года. В разгар пандемии коронавируса Маркус организовал несколько кампаний помощи малоимущим и детям, в том числе кампанию по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.