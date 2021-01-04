«Арсенал» арендует Игоря Коновалова у «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в тульском «Арсенале», подтвердили «Чемпионату» собственные источники. Ранее появились слухи, согласно которым туляки возьмут игрока в аренду без права выкупа.

В нынешнем сезоне Коновалов провёл за «Рубин» шесть матчей в РПЛ, но результативными действиями не отличился. Футболист является воспитанником «Спартака». Он выступал также за «Кубань» и «Кубань-2».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — «Зенита». После 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Ранее появились слухи о возможном увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера «Арсенала», но руководство клуба поддержало наставника.